В Новосибирской области аграрии собрали более 2,6 миллиона тонн зерна

Наименее активные темпы уборки зафиксированы в Татарском муниципальном округе, а также в Кочковском, Венгеровском и Каргатском районах — там урожай убран менее чем с 70% площадей. По словам министра, причиной стали переувлажнение почвы и более поздние сроки сева.