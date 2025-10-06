В Новосибирской области аграрии собрали более 2,6 миллиона тонн зерна

В Новосибирской области продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии собрали более 2,6 миллиона тонн зерна, однако из-за дождей и переувлажнённых полей темпы работ снизились. Об этом на оперативном совещании сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Как сообщил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, непогода серьёзно осложнила уборку урожая.
Несмотря на трудности, за последние погожие дни удалось увеличить намолот. По данным Минсельхоза, в регионе собрано 2 миллиона 615 тысяч тонн зерна в бункерном весе, что уже превышает показатели прошлого года. Убрано 77% посевных площадей.
Наименее активные темпы уборки зафиксированы в Татарском муниципальном округе, а также в Кочковском, Венгеровском и Каргатском районах — там урожай убран менее чем с 70% площадей. По словам министра, причиной стали переувлажнение почвы и более поздние сроки сева.