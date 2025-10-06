В Ростове бензин подорожал до 73 рублей за литр

В комментариях под публикациями губернатора Юрия Слюсаря ростовчане отмечают, что заправиться становится сложно: «А что происходит с бензином в Ростове? Его нет, а если есть — цена поднялась до критической». По официальным данным, с середины сентября АИ-92 подорожал на 1,54 рубля, АИ-95 — на 1,52 рубля.
Власти региона признают проблемы с логистикой, особенно в северных районах области, но утверждают, что запасов топлива достаточно. По словам первого заместителя министра промышленности и энергетики области Вячеслава Тимченко, рост спроса связан с транзитным потоком автомобилистов и сезонными работами аграриев.