В Ростове бензин подорожал до 73 рублей за литр

Стоимость бензина на ростовских заправках достигла 73,9 рубля за литр, при этом жители области жалуются на нехватку топлива. Об этом сообщает donnews со ссылкой на данные Росстата.

В комментариях под публикациями губернатора Юрия Слюсаря ростовчане отмечают, что заправиться становится сложно: «А что происходит с бензином в Ростове? Его нет, а если есть — цена поднялась до критической». По официальным данным, с середины сентября АИ-92 подорожал на 1,54 рубля, АИ-95 — на 1,52 рубля.

Власти региона признают проблемы с логистикой, особенно в северных районах области, но утверждают, что запасов топлива достаточно. По словам первого заместителя министра промышленности и энергетики области Вячеслава Тимченко, рост спроса связан с транзитным потоком автомобилистов и сезонными работами аграриев.

