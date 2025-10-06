Ильсур Метшин: Помимо развития своих производств, СИБУР активно участвует в жизни города

Очень важно, когда к улучшению городской среды подключается социально ответственный бизнес. На днях открылась трехкилометровая беговая дорожка, которую мы реализовали вместе с компанией СИБУР. Всё чаще наши партнеры звучат в медиапространстве со словами благодарности как от жителей, так и от руководства города и республики. Очень важно, что это не только улучшение городской среды, это и экологическое воспитание.
Новая беговая дорожка была открыта 4 октября на Кремлевской набережной в рамках Казанского национального полумарафона. Ее протяженность составляет более 3,5 километра, ширина — 2 метра. Экодорожка пролегает от парка «УРАМ» до Кремлевской дамбы. Для ее создания использовали 30 тонн переработанных шин, собранных в рамках программы по утилизации автомобильных покрышек. Региональный оператор УК «ПЖКХ» за время акции собрал более 600 тонн использованных шин в специальных контейнерах по городу, что стало важным вкладом в развитие ответственного обращения с отходами.
«От всех жителей и любителей бега хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие», — подчеркнул Ильсур Метшин. Он также добавил, что СИБУР заслуживает отдельной благодарности за реализацию проекта на территории сквера на улице Серова возле реабилитационного центра и мечети «Ярдэм». «Здесь они построили модульный павильон, в котором организовали лекторий и бесплатный прокат для маломобильных людей от “Доброй Казани”, — уточнил глава города. — Также они поучаствовали в озеленении самого сквера и в благоустройстве и экореабилитации озера, которое там находится».
По словам мэра, названные им проекты — пример системной работы компании СИБУР, которая помимо улучшения условий труда на своем производстве, снижения влияния на окружающую среду, повышения заработной платы сотрудникам и совершенствования системы охраны труда активно участвует в жизни города.
Мэр Казани также анонсировал еще одно экологическое мероприятие, запланированное казанским предприятием СИБУРа — «Казаньоргсинтезом». «На этой неделе в “Салават Купере” глава Московского и Кировского районов Владимир Жаворонков вместе с компанией СИБУР высадит 118 быстрорастущих тополей (декоративного сорта, без пуха), 30 голубых елей, 100 кустарников. Это тот случай, когда вместе мы сила, когда важны не девизы, а реальная работа. Это хороший пример для остальных наших бизнесменов», — подчеркнул Ильсур Метшин.