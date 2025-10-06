Ильсур Метшин: Помимо развития своих производств, СИБУР активно участвует в жизни города

«От всех жителей и любителей бега хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие», — подчеркнул Ильсур Метшин. Он также добавил, что СИБУР заслуживает отдельной благодарности за реализацию проекта на территории сквера на улице Серова возле реабилитационного центра и мечети «Ярдэм». «Здесь они построили модульный павильон, в котором организовали лекторий и бесплатный прокат для маломобильных людей от “Доброй Казани”, — уточнил глава города. — Также они поучаствовали в озеленении самого сквера и в благоустройстве и экореабилитации озера, которое там находится».