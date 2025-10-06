Ричмонд
США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor.

Источник: AP 2024

«США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону», — говорится в публикации.

По данным портала, речь идет о дронах. Кроме того, чиновники Украины находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность обмена опыта на продажу оружия на миллиарды долларов.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.