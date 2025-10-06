Ричмонд
СМИ: Индия планирует купить у РФ еще пять комплексов С-400

На этой неделе Индия обсудит с Россией покупку новых партий ЗРК «Триумф». Об этом пишет Hindustan Times, ссылаясь на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны Индии планирует приобрести пять зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Три установки будут закуплены напрямую, а еще две — собраны в Индии частными компаниями, пишут «Ведомости». В сделку также включены обслуживание и ремонт систем с привлечением местных предприятий.

По данным источников Hindustan Times, стоимость контракта уже согласована, однако отдельные положения документа находятся в стадии проработки. Ожидается, что его подписание состоится до визита Владимира Путина в Индию, который намечен на 5 декабря.

По информации издания, Индия также рассматривает возможность приобретения ракет Р-37 класса «воздух-воздух», чья дальность полета превышает 200 км. Это поможет усилить боевые возможности истребителей Су-30МКИ.

В начале сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что между Москвой и Дели ведутся переговоры по новым поставкам комплексов С-400 и подтвердил статус Индии как стратегического партнера России.