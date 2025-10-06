СМИ: Индия планирует купить у РФ еще пять комплексов С-400

Минобороны Индии планирует приобрести пять зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Три установки будут закуплены напрямую, а еще две — собраны в Индии частными компаниями, пишут «Ведомости». В сделку также включены обслуживание и ремонт систем с привлечением местных предприятий.