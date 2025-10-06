Тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси

Оператор элеткрозаправочных станций в Беларуси Evika! повысил тарифы на зарядку электромобилей, сообщили на сайте оператора.
Так, «Белтелекомом» с 6 октября повышаются тарифы на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электрокаров. Стоимость 1 киловатт часа зарядки переменным током для физлиц повысится до 0,47 белорусского рубля, юрлица и ИП будут платить 0,39 рубля. Еще подрастут тарифы на зарядку постоянным током — 0,63 и 0,53 за один киловатт час для физлиц и компаний соответственно.
Но еще на заправках Evika! с 6 октября вводят новый тариф за «Занятие зарядного порта после окончания заряда». Дополнительную плату будут взимать за нахождение электрокара на парковочном месте ЭЗС спустя 30 минут после окончания зарядки. Тариф будет «включаться» с 8.00 до 22.00 часов. Каждая минута простоя обойдется автовладельцу в 5 копеек, а юрлицу и ИП — 4 копейки.
Тем временем строительство железной дороги в Национальный аэропорт «Минск» стартует в Беларуси: «Время в пути — менее 30 минут».
А еще власти Беларуси назвали товары, которые чаще всего подделывают. И мы писали, что поддельные товары чаще всего попадают в Беларусь из Китая, Литвы и Германии.