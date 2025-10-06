Тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси

Но еще на заправках Evika! с 6 октября вводят новый тариф за «Занятие зарядного порта после окончания заряда». Дополнительную плату будут взимать за нахождение электрокара на парковочном месте ЭЗС спустя 30 минут после окончания зарядки. Тариф будет «включаться» с 8.00 до 22.00 часов. Каждая минута простоя обойдется автовладельцу в 5 копеек, а юрлицу и ИП — 4 копейки.