Владимир Константинов: бюджет-2026 для Крыма будет позитивным

Бюджет Крыма будет позитивным и обеспечит комплексное развитие всех городов и районов республики. Об этом сообщил в своем Telegram- канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
В Совете Федерации РФ под руководством Валентины Матвиенко прошло обсуждение проекта бюджета России на следующий год. Он будет сбалансированный и устойчивый, обеспечивающий потребностей обороны и безопасности граждан. Большая часть пойдет на поддержку семей, индексацию социальных выплат, модернизацию образовательной и медицинской инфраструктуры, лекарственное обеспечение, помощь семьям участников СВО, технологический рост, комплексное развитие регионов.
«Крым находится в активной стадии формирования регионального бюджета на 2026 год. В нашем основном финансовом документе будут заложены средства на исполнение всех социальных обязательств, включая поддержку участников СВО и их семей, на модернизацию инфраструктуры муниципальных образований. При этом, как и в 2025 году, мы ожидаем рост собственных доходов Крыма», — отметил Владимир Константинов.
