Владимир Константинов: бюджет-2026 для Крыма будет позитивным

«Крым находится в активной стадии формирования регионального бюджета на 2026 год. В нашем основном финансовом документе будут заложены средства на исполнение всех социальных обязательств, включая поддержку участников СВО и их семей, на модернизацию инфраструктуры муниципальных образований. При этом, как и в 2025 году, мы ожидаем рост собственных доходов Крыма», — отметил Владимир Константинов.