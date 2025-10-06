Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Константинов: бюджет-2026 для Крыма будет позитивным

На парламентских слушаниях обсудили главный финансовый документ России и полуострова — в том числе.

Источник: Reuters

Бюджет Крыма будет позитивным и обеспечит комплексное развитие всех городов и районов республики. Об этом сообщил в своем Telegram- канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

В Совете Федерации РФ под руководством Валентины Матвиенко прошло обсуждение проекта бюджета России на следующий год. Он будет сбалансированный и устойчивый, обеспечивающий потребностей обороны и безопасности граждан. Большая часть пойдет на поддержку семей, индексацию социальных выплат, модернизацию образовательной и медицинской инфраструктуры, лекарственное обеспечение, помощь семьям участников СВО, технологический рост, комплексное развитие регионов.

«Крым находится в активной стадии формирования регионального бюджета на 2026 год. В нашем основном финансовом документе будут заложены средства на исполнение всех социальных обязательств, включая поддержку участников СВО и их семей, на модернизацию инфраструктуры муниципальных образований. При этом, как и в 2025 году, мы ожидаем рост собственных доходов Крыма», — отметил Владимир Константинов.

Ранее мы писали, что украинцы в Крым переезжают семьями. Только в детские сады с новых территорий России поступили более 560 детей, в школы — более 2700, в учреждения среднего профобразования — 715. В вузы зачислены 980 студентов.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше