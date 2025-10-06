Цены на бензин в Татарстане резко выросли: эксперты объясняют причины

Несколько месяцев цены на топливо в Татарстане оставались стабильными, но теперь ситуация изменилась. Водители жалуются на рост, а эксперты называют это отражением общих рыночных тенденций, пишет ИА «Татар-информ».
Резкий рост после спокойного периода.
По данным Татарстанстата на 29 сентября, литр бензина АИ-92 подорожал до 57,58 рубля — рост за неделю составил 1,5 рубля. АИ-95 прибавил 1,8 рубля, достигнув 62,11 рубля, а премиальный АИ-98 подорожал на 10 копеек — до 83,48 рубля. Цена дизельного топлива выросла на 68 копеек и составила 68,02 рубля за литр.
Неделей ранее динамика была значительно спокойнее: АИ-92 вырос всего на 19 копеек, АИ-95 — на 18 копеек, дизель — на 13 копеек. Таким образом, последняя неделя сентября принесла ощутимый скачок цен.
Для сравнения, в среднем по России рост был умереннее: по данным Росстата, литр АИ-92 подорожал на 56 копеек (до 60,61 рубля), АИ-95 — на 46 копеек (до 65,9 рубля), АИ-98 — на 18 копеек (до 85,51 рубля), дизель — на 43 копейки (до 72,63 рубля).
В Минэнерго России отметили, что ведомство «отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов и предпринимает меры для ее стабилизации». Контроль осуществляется совместно с региональными властями.
«Подорожание топлива на бирже толкает цены вверх».
Основная причина подорожания — рост биржевых цен на бензин, пояснил «Татар-информу» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, рекордные биржевые показатели по АИ-95 были зафиксированы еще в августе, и именно это отразилось на розничных ценах.
«Если им запретить повышать цены, тогда станции уйдут в убыток и перестанут торговать в принципе — не будут покупать на бирже бензин, не будут продавать его в рознице. Тогда возникнет как раз явление дефицита», — отметил Юшков.
Он напомнил, что Федеральная антимонопольная служба следит за динамикой розничных цен и требует их корректировки, если считает рост необоснованным.
«Бензин в конце сентября повысился в рознице выше инфляции. Инфляция накоплена около 8 процентов, бензин подорожал больше, чем на 9 процентов. Дизель укладывается в уровень инфляции», — добавил эксперт.
По словам Юшкова, на рост также влияют ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах и дополнительные меры по обеспечению их безопасности. Эти факторы, по его словам, подталкивают цены вверх и создают на рынке ажиотаж.
Разброс цен между сетями — до 7,5 рубля.
Разница в стоимости топлива внутри Татарстана остается значительной. Как сообщил «Татар-информу» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, литр АИ-92 на независимых заправках стоит около 61,5 рубля, тогда как на станциях крупных сетевых компаний — примерно 56 рублей. По АИ-95 разброс достигает 7,5 рубля.
«Заправки нефтяников в количественном выражении занимают лишь 30−40% российского рынка, но по объемам реализации моторных топлив они занимают уже порядка 60−70% рынка. Суточный пролив на этих заправках в среднем больше, чем у независимых игроков. И независимым игрокам априори приходится подстраиваться под нефтяников», — пояснил Фролов.
Он добавил, что крупные сети зачастую удерживают цены ради сохранения клиентского потока, поскольку основная прибыль формируется не столько от топлива, сколько от сопутствующих продаж — кофе, еды и товаров повседневного спроса.
«При текущих оптовых ценах продать топливо без убытка физически невозможно. В какой-то момент сети выбирают: пусть трафик немного снизится, но хотя бы часть потерь удастся компенсировать», — отметил эксперт.
По его словам, статистика фиксирует рост средних цен, однако реальная ситуация на рынке неоднородна: даже при увеличении средних показателей в регионе автолюбители могут заправляться дешевле — на станциях крупных компаний, владеющих НПЗ.
Цены могут снизиться к концу года.
Фролов уточнил, что скачок средних цен в Татарстане связан прежде всего с поведением независимых сетей, тогда как у компаний, владеющих собственными нефтеперерабатывающими мощностями, стоимость топлива остается ниже среднерегиональных уровней.
«Каждый сентябрь мы видим одно и то же: статистика фиксирует рост, но это не значит, что нельзя найти бензин дешевле. Просто средний показатель “подтягивается” из-за отдельных сетей», — подчеркнул Фролов.
По его прогнозу, при отсутствии проблем с логистикой и ожидаемом сезонном снижении спроса в ноябре-декабре возможна коррекция цен вниз.
«Мы наблюдали это в 2023 и 2024 годах. Средние цены могут немного снизиться к концу года, но уже сейчас можно найти топливо дешевле среднерегиональных показателей», — заключил эксперт.