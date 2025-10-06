Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спад экспорта, нет инвестиций, дорогие кредиты, рост цен: По Молдове ударит мировой экономический шторм — предупреждение МВФ

Международный валютный фонд понизил глобальные прогнозы роста из-за геополитики.

Источник: Комсомольская правда

МВФ предупреждает: Мировой шторм ударит по Молдове!

Международный валютный фонд понизил глобальные прогнозы роста из-за геополитики. Для Молдовы, с её уязвимой экономикой, это плохие новости:

Удар по переводам мигрантов:

Замедление в ЕС и России сократит рабочие места и доходы наших граждан за рубежом. Меньше денег для молдавских семей.

Спад экспорта:

Падение мирового спроса усложнит продажу молдавских товаров, ударив по местным производителям.

Нет инвестиций:

В условиях глобальной неопределённости привлечь иностранные инвестиции в Молдову станет ещё труднее.

Дорогие кредиты:

Ужесточение денежно-кредитной политики может повысить стоимость кредитов для всех.

Рост цен:

Нарушения поставок и риски продолжат толкать инфляцию, опустошая кошельки.