Спад экспорта, нет инвестиций, дорогие кредиты, рост цен: По Молдове ударит мировой экономический шторм — предупреждение МВФ

МВФ предупреждает: Мировой шторм ударит по Молдове!
Международный валютный фонд понизил глобальные прогнозы роста из-за геополитики. Для Молдовы, с её уязвимой экономикой, это плохие новости:
Удар по переводам мигрантов:
Замедление в ЕС и России сократит рабочие места и доходы наших граждан за рубежом. Меньше денег для молдавских семей.
Спад экспорта:
Падение мирового спроса усложнит продажу молдавских товаров, ударив по местным производителям.
Нет инвестиций:
В условиях глобальной неопределённости привлечь иностранные инвестиции в Молдову станет ещё труднее.
Дорогие кредиты:
Ужесточение денежно-кредитной политики может повысить стоимость кредитов для всех.
Рост цен:
Нарушения поставок и риски продолжат толкать инфляцию, опустошая кошельки.