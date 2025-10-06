Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал новый указ для борьбы с коррупцией в России

Президент России Владимир Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах, которые депозитарии и держатели реестра владельцев ценных бумаг обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проведении проверок в целях противодействия коррупции. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 6 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ по ценным бумагам.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах, которые депозитарии и держатели реестра владельцев ценных бумаг обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проведении проверок в целях противодействия коррупции. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 6 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — отмечается в тексте указа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИностранные банки помешали выводу российских ценных бумаг.

В перечень входят такие данные, как сведения о виде ценных бумаг, их количестве, номинальной стоимости, а также данные о владельцах и всех совершенных с ними операциях. Указ вступает в силу со дня опубликования. Нововведение, как отмечают СМИ, направлено на повышение прозрачности финансовых операций и предотвращение попыток скрыть доходы или имущество через ценные бумаги.