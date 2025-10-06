Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в республике, пишет БелТА.
«С шестого числа запрещается всякий рост цен. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается», — сказал он на совещании с экономическим блоком по поводу инфляции.
Лукашенко также пригрозил тем, что «по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».
Попытавшемуся ему возразить зампредседателя правительства Николаю Снопкову глава Белоруссии ответил, что нужно делать так, чтобы людям было хорошо, им все равно на «макроуровень».
Президент сказал, что был вынужден принять это решение, так как «цены сегодня запредельные» и «уперлись в потолок».
Отметим, по данным нацбанка Белоруссии, инфляция в стране начала резко расти с марта. Так, если в декабре 2024 года она была в районе 9%, то уже к июлю 2025 года превысила 17%.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти не планируют прибегать к эмиссии денег, так как это неминуемо приведет к росту цен.