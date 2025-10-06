Товарный знак Coco Chanel зарегистрировали в России

Право на товарный знак Coco Chanel было зарегистрировано на территории Российской Федерации, следует из электронной базы Роспатента. Как следует из опубликованных сведений, заявление на регистрацию было подано в ноябре 2024 года, а в октябре 2025 года ведомство приняло решение о предоставлении правовой охраны данному знаку на срок до 2034 года.