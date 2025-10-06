Путин передал актив американской Silgan в управление Росимуществу

По данным открытых источников, штаб-квартира Silgan Metal Packaging расположена в США, значительная часть активов компании находится в Европе. Silgan Metal Packaging основана в 1987 году и входит в пятерку крупнейших мировых производителей металлической упаковки, включая контейнеры и консервные банки. Ранее правительство России неоднократно заявляло, что ответные меры в отношении иностранных компаний будут сохраняться до тех пор, пока не будут прекращены ограничения в отношении российских активов за рубежом.