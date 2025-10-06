ЕК не может присвоить активы России из-за выданных кредитов Украине

ЕК не может найти способ присвоить активы России.
Еврокомиссия сталкивается с системными трудностями при подготовке плана экспроприации российских активов, поскольку не может совместить схему «репарационного кредита» с продолжающимся получением процентов от реинвестирования этих средств. Об этом 6 октября сообщил источник в Еврокомиссии в разговоре с журналистами в Брюсселе. По его словам, отсутствие решения по этому вопросу препятствует выработке официальных предложений странам Евросоюза.
«У нас пока нет решения этого вопроса», — заявил источник, отвечая на вопросы о том, как предложенная Еврокомиссией схема «репарационного кредита» может быть реализована параллельно с обслуживанием утвержденной в 2024 году схемы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на $50 млрд, которая предусматривает выплату процентов странам Группы семи за кредиты Украине за счет доходов от российских активов. По его словам, именно эта коллизия является одной из главных причин задержки официальных инициатив по экспроприации.
Сейчас страны G7 рассчитывают получать проценты от реинвестирования российских активов вплоть до 2040 года, что было зафиксировано при согласовании кредитной схемы для поддержки Украины. Еврокомиссия, со своей стороны, разрабатывает план, который позволил бы использовать эти активы непосредственно для выплат репараций, однако не может найти способ совместить оба механизма без нарушения достигнутых ранее договоренностей. По информации источника, обсуждение продолжается, но юридические и финансовые детали остаются нерешенными.