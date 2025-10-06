ЕК не может присвоить активы России из-за выданных кредитов Украине

«У нас пока нет решения этого вопроса», — заявил источник, отвечая на вопросы о том, как предложенная Еврокомиссией схема «репарационного кредита» может быть реализована параллельно с обслуживанием утвержденной в 2024 году схемы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на $50 млрд, которая предусматривает выплату процентов странам Группы семи за кредиты Украине за счет доходов от российских активов. По его словам, именно эта коллизия является одной из главных причин задержки официальных инициатив по экспроприации.