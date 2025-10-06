Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel сроком на 10 лет

Согласно ее данным, заявку подала в ноябре 2024 года из Швейцарии «Шанель САРЛ». В октябре текущего года Роспатент зарегистрировал товарный знак по двум классам международной классификации товаров и услуг, позволяющим реализовывать и рекламировать косметику, одежду и аксессуары, оказывать салонные и косметологические услуги.