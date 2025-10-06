Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel сроком на 10 лет

Согласно ее данным, заявку подала в ноябре 2024 года из Швейцарии «Шанель САРЛ». В октябре текущего года Роспатент зарегистрировал товарный знак по двум классам международной классификации товаров и услуг, позволяющим реализовывать и рекламировать косметику, одежду и аксессуары, оказывать салонные и косметологические услуги.
Товарный знак зарегистрирован сроком на 10 лет с момента подачи заявления, то есть до ноября 2034 года.
Отметим, в марте 2022 года бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ на фоне начала спецоперации на Украине. Однако бренд продолжал арендовать помещения своих бутиков.
Ранее сообщалось, что в Роспатент поступили три заявки от компании Chanel на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.
Напомним, швейцарская компания-производитель часов Rolex зарегистрировала в России сразу несколько товарных знаков, в том числе Triplock и Sea-Dweller, до 2034 года.