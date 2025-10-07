Ричмонд
Новый курортный комплекс в 40 км от Краснодара построят к 2029 году

Курорт с виноградниками, амфитеатром и пятизвездочной гостиницей построят в пригороде столицы Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В 40 км от Краснодара появится новый курортный комплекс «Собер-Баш». Ожидается, что строительство курорта на 208 гектаров будет завершено к 2029 году.

Из общей площади курорта 70 гектаров будут отведены под природные зоны. Проект, стартовавший полтора года назад, предусматривает не только туристическую инфраструктуру, но и жилые объекты. Уже построено 60 коттеджей из запланированных 174.

В планах — пятизвездочный гостиничный комплекс, акватермальный комплекс, парк, площадка для падел-тенниса, амфитеатр и другие объекты. Информация об общем объеме инвестиций в проект не разглашается.

На участке в 27 гектаров будут разбиты виноградные плантации и яблоневые сады, а также построены винодельня и сидрерия, где будет налажено собственное производство. Здесь же будут располагаться вертолетная площадка, ресторан и дегустационные залы, а также фестивальная площадка. В сотрудничестве с Русским географическим обществом и министерством природных ресурсов Краснодарского края разработано шесть туристических маршрутов в пределах будущего курорта.