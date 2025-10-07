Новый курортный комплекс в 40 км от Краснодара построят к 2029 году

На участке в 27 гектаров будут разбиты виноградные плантации и яблоневые сады, а также построены винодельня и сидрерия, где будет налажено собственное производство. Здесь же будут располагаться вертолетная площадка, ресторан и дегустационные залы, а также фестивальная площадка. В сотрудничестве с Русским географическим обществом и министерством природных ресурсов Краснодарского края разработано шесть туристических маршрутов в пределах будущего курорта.