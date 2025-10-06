Инновационные токарные станки запустят в механическом цехе МТЗ в октябре

«Новое оборудование китайского производства позволит вывести обработку деталей на принципиально новый уровень. Инновационные станки значительно ускорят процесс токарной обработки, что положительно скажется на общей производительности участка. Однако главный акцент мы делаем не на скорости, а на качестве. Благодаря оптимальным режимам резания и механической обработки оборудование гарантирует микронную точность изготовления деталей. Это напрямую повлияет на надежность и долговечность тракторов BELARUS», — отметил Андрей Алексин.