Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 7 октября

Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 7 октября, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 7 октября, вторник. В частности, увеличились курс евро и курс доллара, а курс российского рубля уменьшился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 7 октября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0390 белорусского рубля, 1 евро — 3,5455 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6771 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 6 октября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился, 7 октября. Заметнее при этом скорректирован в сторону увеличения курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0334 белрубля, курс евро подрос на 0,0184 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0063 белрубля.

Тем временем тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси.