Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 7 октября

Национальным банком изменены валютные курсы на 7 октября, вторник. В частности, увеличились курс евро и курс доллара, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 7 октября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0390 белорусского рубля, 1 евро — 3,5455 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6771 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 6 октября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился, 7 октября. Заметнее при этом скорректирован в сторону увеличения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0334 белрубля, курс евро подрос на 0,0184 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0063 белрубля.
