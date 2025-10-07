Цены на жилье снизились в более чем трети городов России

Сильнее всего, по итогам третьего квартала, просела стоимость вторичного жилья в Краснодаре — минус 2,82% по сравнению с предыдущим кварталом. Теперь средняя цена квадратного метра здесь составляет 128,3 тысячи рублей. На втором месте оказалась Тюмень, где жилье подешевело на 2,72% — до 126,4 тысячи рублей за «квадрат». В Хабаровске стоимость снизилась на 2,57%, до 133,2 тысячи рублей. В Сочи, несмотря на высокий спрос в летний сезон, спад составил 2,53% — средняя цена «квадрата» опустилась до 307,6 тысячи рублей.