Прокуратура доводит до конца зачистку «владений» семьи Ясина

По данным надзорного ведомства, на участке так называемого «Мясного рынка», где ранее были выявлены нарушения при реализации морепродуктов, торговая деятельность полностью прекращена. Прокуратура подчеркивает, что проверки на объекте будут продолжены до полного устранения всех выявленных нарушений.
Ранее сообщалось, что прокуратура повторно добилась судебного решения о сносе части имения семьи Ясина — совладельца Спортивного рынка. В комплекс входили бассейн, баня и спортивная площадка, расположенные в пригороде Владивостока.
Кроме того, на прошлой неделе прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены решения Приморского краевого суда о возвращении прокурору дела так называемой «Трифоновской» банды, что стало еще одним примером последовательной правовой работы ведомства.