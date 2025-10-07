Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура доводит до конца зачистку «владений» семьи Ясина

Прокуратура Приморского края продолжает контролировать процесс освобождения территории Спортивного рынка во Владивостоке от незаконно возведенных сооружений. Демонтаж самовольных построек ведется с привлечением специализированной техники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По данным надзорного ведомства, на участке так называемого «Мясного рынка», где ранее были выявлены нарушения при реализации морепродуктов, торговая деятельность полностью прекращена. Прокуратура подчеркивает, что проверки на объекте будут продолжены до полного устранения всех выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что прокуратура повторно добилась судебного решения о сносе части имения семьи Ясина — совладельца Спортивного рынка. В комплекс входили бассейн, баня и спортивная площадка, расположенные в пригороде Владивостока.

Кроме того, на прошлой неделе прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены решения Приморского краевого суда о возвращении прокурору дела так называемой «Трифоновской» банды, что стало еще одним примером последовательной правовой работы ведомства.