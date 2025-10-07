В Минтруда ответили на предложение ввести налог на тунеядство: подробности

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выразил позицию о неприемлемости введения на территории России налога для граждан, не занятых трудовой деятельностью.
«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал он в интервью с РБК.
Ранее мнение россиян о введении налога на тунеядство разделились поровну, о чем сообщил директор по стратегическому развитию центра Степан Львов.
Так, опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (59%) против налога для трудоспособных безработных, тогда как 33% его поддерживают. Мнение сильно зависит от возраста: среди молодежи (родившиеся после 2001 года) против 76%, а среди старшего поколения (1948−1967 гг.) мнения разделились — 44% за, 47% против.
Напомним, что накануне военный корреспондент Александр Сладков предложил ввести статью, предусматривающую наказание за тунеядство.