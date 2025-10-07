Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтруда ответили на предложение ввести налог на тунеядство: подробности

Глава Минтруда выступил против идеи введения налога на тунеядство.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выразил позицию о неприемлемости введения на территории России налога для граждан, не занятых трудовой деятельностью.

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал он в интервью с РБК.

Ранее мнение россиян о введении налога на тунеядство разделились поровну, о чем сообщил директор по стратегическому развитию центра Степан Львов.

Так, опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (59%) против налога для трудоспособных безработных, тогда как 33% его поддерживают. Мнение сильно зависит от возраста: среди молодежи (родившиеся после 2001 года) против 76%, а среди старшего поколения (1948−1967 гг.) мнения разделились — 44% за, 47% против.

Напомним, что накануне военный корреспондент Александр Сладков предложил ввести статью, предусматривающую наказание за тунеядство.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше