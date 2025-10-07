Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих на ОМС: вот какую сумму она назвала

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой обязать неработающих трудоспособных граждан к уплате взносов на обязательное медицинское страхование. По ее оценке, годовая сумма таких взносов может достигать 45 тысяч рублей.
«Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — рассказала Матвиенко в рамках парламентских слушаний.
Матвиенко подчеркнула, что, по ее мнению, любой здоровый человек обладает финансовой возможностью вносить ежегодный платеж в размере 45 тысяч рублей, охарактеризовав эту сумму как «незначительную, не колоссальную».
«Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают — первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут?» — задалась вопросом Матвиенко.
По словам председателя Совфеда, в России складывается ситуация с масштабным финансированием лиц, не занятых в экономике.
Как отметила парламентарий, сейчас происходит перераспределение средств: честно трудящиеся граждане финансируют медицинскую помощь для значительного числа трудоспособных, но неработающих лиц.
Накануне Росстат сообщил, что в августе 2025 года уровень безработицы в стране сократился до 2,1%, тогда как в июле он составлял 2,2%.
Так, согласно статистическим данным за июнь 2025 года, средний возраст лиц, состоящих на учете по безработице, достиг показателя 36,8 года. Анализ данной категории граждан демонстрирует следующее распределение: молодежь в возрасте до 25 лет составляет 24%, лица старше 50 лет — 19,9%, а граждане, не обладающие трудовым стажем, — 32,5%.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что исторический минимум по уровню безработицы в стране сохраняется и удерживается на прежнем уровне.
Кроме этого, 6 октября Путин подписал указ, который вводит дополнительные антикоррупционные меры в сфере обращения ценных бумаг. Согласно указу президента РФ, изменились правила запроса данных о ценных бумагах — это одна из новых мер по борьбе с коррупцией.