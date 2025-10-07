ВЦИОМ: большинство россиян уверены в успешном замещении ушедших брендов

Как ранее писало URA.RU, на территории Российской Федерации было зарегистрировано право на использование товарного знака Coco Chanel. Заявление поступило в ноябре 2024 года, а в октябре 2025 года федеральное ведомство вынесло решение о предоставлении правовой защиты этому знаку, действующей до 2034 года.