В Хабаровске разрешён ввод в эксплуатацию ещё одного долгостроя

— Это долгожданное событие для всех нас. Завершение строительства этого объекта — результат личной поддержки губернатора и слаженной работы его команды. Это пример того, как ответственность перед людьми и системная координация превращают долгострой в завершенный проект, — сказал заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.