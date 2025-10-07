В Хабаровске разрешён ввод в эксплуатацию ещё одного долгостроя

Строители дома на улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске получили разрешение на ввод его в эксплуатацию. И теперь обманутые дольщики смогут, наконец, получить ключи от долгожданных квартир, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Причем, случится это уже в ноябре. 384 пострадавших дольщика ждали этого момента одиннадцать лет.
— Это долгожданное событие для всех нас. Завершение строительства этого объекта — результат личной поддержки губернатора и слаженной работы его команды. Это пример того, как ответственность перед людьми и системная координация превращают долгострой в завершенный проект, — сказал заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.
Как уже много раз сообщалось, строительство трехсекционного дома началось еще в 2014 году, но из-за банкротства застройщика ООО «Диалог» завершить работы не удалось. По поручению губернатора Дмитрия Демешина дом был внесен в Атлас проблемных объектов края.
Два года назад на объект пришел новый. Средства на завершение строительства были выделены из краевого и федерального бюджета «Фонда развития территорий».
Сейчас все строительные работы на трехсекционном доме завершены. Специалисты проводят необходимые в таких случаях процедуры — ставят дом на учет, присваивают ему адрес, готовятся акты приема-передачи.