В 2025 году россиянам нужна зарплата от 136 тысяч, чтобы взять ипотеку

«Если принять во внимание требования банков к долговой нагрузке (до 50% от дохода), заемщик должен иметь доход не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички. При этом у него не должно быть других кредитных обязательств», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».