В 2025 году россиянам нужна зарплата от 136 тысяч, чтобы взять ипотеку

Средний платеж по ипотеке на первичном рынке превысил 95 тысяч рублей.
Минимальный доход, необходимый для получения ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке в 2025 году, составляет 136 тысяч рублей. Для приобретения квартиры в новостройке потребуется еще больший заработок — от 191 тысячи рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
«Если принять во внимание требования банков к долговой нагрузке (до 50% от дохода), заемщик должен иметь доход не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички. При этом у него не должно быть других кредитных обязательств», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».
По данным аналитического центра Дом.рф, средний размер ипотеки на первичном рынке в августе 2025 года достиг 5,7 миллиона рублей, а на вторичном — 3,7 миллиона рублей. Соответствующие ежемесячные платежи при сроке кредита в 30 лет составят 95,3 тысячи и 68,2 тысячи рублей. Это на 65% и 58% больше, чем в октябре 2023 года.
Требования для семейной ипотеки значительно мягче: необходимый доход для покупки жилья в новостройке начинается от 68 тысяч рублей, а для вторичного жилья — от 44,4 тысячи рублей. Эксперт также посоветовала рассмотреть более доступный вариант недвижимости, если запрашиваемая сумма кажется слишком большой, или увеличить срок кредита для уменьшения ежемесячного платежа.
Ранее URA.RU сообщало, что снижение лимитов по кредитным картам связано с ужесточением требований к показателю долговой нагрузки (ПДН). По словам главы Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, при ПДН выше 80% банки не могут выдавать новые кредиты, а при уровне 50−80% их возможности ограничены. Кроме того, Банк России применяет макропруденциальные надбавки, из-за которых даже неиспользованные лимиты по картам учитываются как долговая нагрузка и повышают требования к капиталу банков.