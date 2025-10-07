Ричмонд
В России зафиксировали скачок цен на авто

В России фиксируется существенный рост цен на новые легковые автомобили. За год стоимость машин увеличилась в среднем на 6%, а в сентябре 2025 года средневзвешенная цена достигла отметки в 3,34 миллиона рублей. Об этом сообщают СМИ.

«В России фиксируется существенный рост цен на новые легковые автомобили. За год стоимость машин увеличилась в среднем на 6%. Специалисты объясняют эту тенденцию наступлением осеннего периода, когда производители обычно пересматривают ценовую политику. Дилерские центры сокращают программы льготного кредитования и уменьшают размер скидок, что в конечном счете приводит к увеличению расходов потребителей», — сообщает издание «Деловой Петербург».

Кроме того, на среднюю стоимость влияет и изменение структуры рынка: увеличилась доля альтернативных каналов поставок и возобновилось присутствие на рынке дорогих иностранных брендов, таких как Toyota, BMW и Mercedes-Benz. При этом на рынке подержанных автомобилей наблюдается обратная тенденция — в сентябре цены на них снизились на 1,5%, составив в среднем 1,14 миллиона рублей. Аналитики издания предполагают, что новые машины продолжат дорожать, в то время как цены на авто с пробегом могут стабилизироваться.

Ранее URA.RU сообщало, что льготный утильсбор с 1 ноября сохранится для популярных автомобилей с двигателями до 160 л.?с., несмотря на изменения на российском рынке. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

