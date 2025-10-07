В России зафиксировали скачок цен на авто

Кроме того, на среднюю стоимость влияет и изменение структуры рынка: увеличилась доля альтернативных каналов поставок и возобновилось присутствие на рынке дорогих иностранных брендов, таких как Toyota, BMW и Mercedes-Benz. При этом на рынке подержанных автомобилей наблюдается обратная тенденция — в сентябре цены на них снизились на 1,5%, составив в среднем 1,14 миллиона рублей. Аналитики издания предполагают, что новые машины продолжат дорожать, в то время как цены на авто с пробегом могут стабилизироваться.