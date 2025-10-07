Аналитики посчитали материальное благополучие омичей

Рейтинг регионов России по материальному благополучию населения опубликовали аналитики РИА Новости. Омская область по итогу 2024 года заняла 53-е место. Годом ранее регион был на строчку выше.
При составлении этого рейтинга учитываются вклады в банки, соотношение доходов населения к потребительской корзине, доля семей, способных купить квартиру и долю населения с доходами ниже границы бедности.
Омская область обогнала Ивановскую, но уступила республике Башкортостан. В лидерах ЯНАО, на последней строчке Ингушетия.
Ранее мэрия Омска опубликовала два прогноза по развитию экономики и доходам населения города на ближайшие три года.
По последним данным, средний уровень зарплаты в Омской области составляет 76 650 рублей, а для ощущения счастья омичам требуется в три раза больше.
Только зарплата 30 человек жителей региона превышает 3 миллиона рублей в месяц. Ещё 93 омича зарабатывают от 1 до 2 миллионов рублей.