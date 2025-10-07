Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики посчитали материальное благополучие омичей

Данные опубликованы на 2024 год, дан также сравнительный анализ на 2023 год.

Рейтинг регионов России по материальному благополучию населения опубликовали аналитики РИА Новости. Омская область по итогу 2024 года заняла 53-е место. Годом ранее регион был на строчку выше.

При составлении этого рейтинга учитываются вклады в банки, соотношение доходов населения к потребительской корзине, доля семей, способных купить квартиру и долю населения с доходами ниже границы бедности.

Омская область обогнала Ивановскую, но уступила республике Башкортостан. В лидерах ЯНАО, на последней строчке Ингушетия.

Ранее мэрия Омска опубликовала два прогноза по развитию экономики и доходам населения города на ближайшие три года.

По последним данным, средний уровень зарплаты в Омской области составляет 76 650 рублей, а для ощущения счастья омичам требуется в три раза больше.

Только зарплата 30 человек жителей региона превышает 3 миллиона рублей в месяц. Ещё 93 омича зарабатывают от 1 до 2 миллионов рублей.