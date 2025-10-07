В России взлетели цены на автомобили

А на рынке подержанных автомобилей ситуация противоположная — средняя стоимость авто с пробегом в сентябре составила 1,14 миллиона, это на 1,5% ниже того показателя, что был в августе. По мнению экспертов, цены на такие машины не будут резко расти или падать.