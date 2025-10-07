Ричмонд
Разбитая дорога в Хабаровском крае попала под контроль прокуратуры

Проверка подтвердила плохое состояние грунтовки в Нанайском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нанайского района проверила состояние грунтовой дороги, ведущей к селу Арсеньеву, после сообщений в интернете об ее плачевном состоянии. Дорожное покрытие оказалось разрушено, на отдельных участках появились глубокие ямы и колеи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Специалисты установили, что на 21-м километре пути нарушена целостность полотна, движение по нему затруднено.

«По итогам проверки прокурор внес представление руководству КГКУ “Хабаровское управление автомобильных дорог” с требованием устранить нарушения и привести трассу в нормативное состояние», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ход работ и исполнение представления находятся на контроле прокуратуры.