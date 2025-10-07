В России отметили рост цен на новые автомобили

В России наблюдается резкий рост цен на новые легковые автомобили: за год их стоимость выросла на шесть процентов, сообщает издание «Деловой Петербург» («ДП»).
По данным за сентябрь 2025 года, средневзвешенная цена автомобиля достигла 3,34 миллиона рублей. При этом за первый осенний месяц цены увеличились на четыре процента.
Эксперты, опрошенные изданием, связывают такую динамику с осенним пересмотром ценовой политики производителями. В этот период дилерские центры сокращают размер скидок и уменьшают количество льготных кредитных предложений, что в итоге ведет к увеличению затрат покупателей.
Ранее эксперт заявила, что изменения утильсбора не затронут порядка 90% авторынка.