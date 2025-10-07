В России могут провести перерасчет пенсий: кого это коснется

В правительство поступил законопроект о проведении перерасчета пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию в период с 2016 по 2024 год. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициаторами законопроекта выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Так, предлагается произвести выплаты недополученных страховых пенсий за девятилетний период — с начала 2016 по конец 2024 года.
Миронов добавил, что девятилетний период с 2016 по 2024 год характеризовался отсутствием индексации пенсий для работающих пенсионеров. Ситуация изменилась с 1 января текущего года после решения президента РФ Владимира Путина о возобновлении индексации, затронувшей 7,8 миллиона человек.
Кроме этого, лидер СРЗП заявил о необходимости доиндексировать пенсии и вернуть работающим пенсионерам накопленные суммы.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой проводить индексацию зарплат россиян каждый год.