Алексеев выступил против градостроительной стратегии «под каждым деревом по человеку»

Один из основателей ритейлера ДНС, приморский миллиардер Дмитрий Алексеев продолжает рассуждать о перспективах развития Дальнего Востока, которые, по его мнению, не должны сводиться к стратегии «под каждым деревом — по человеку», сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее Алексеев заявил, что не все территории Дальнего Востока подходят для постоянной жизни — они, скорее, для работы. Упор, по мнению известного предпринимателя, политикам нужно сделать на развитии агломераций Владивостока и Южно-Сахалинска. Эксперты в комментариях выразили несогласие с таким мнением, а миллиардер заявил, что в их головах живут мифы по поводу равномерного заселения страны.
«Почему-то люди, живущие в Москве, сильно переживают, что в Сибири и на ДВ обязательно под каждым деревом должно быть по человеку. Их пугают пустые безлюдные пространства. Тем временем в мире достаточно стран со сложным климатом, и поэтому полно примеров того, как такие страны осваиваются. Поищите в интернете карты плотности населения Канады или Австралии. Люди живут в больших агломерациях там, где наиболее пригодный климат, а остальная территория осваивается по мере необходимости», — пишет Дмитрий Алексеев.
В комментариях предпринимателю предложили посмотреть на страны с суровым климатом, которые сегодня успешно развиваются. На это Алексеев ответил тем, что там люди живут, в основном, в больших агломерациях со средней температурой «между Краснодаром и Белгородом». В пример он привёл Ванкувер, Торонто и Монреаль. В Норвегии, по словам Алексеева, люди живут в больших городах, типа Осло и Бергене, где теплее, чем за Уралом. А на всей Аляске живёт примерно столько же людей, сколько во Владивостоке. Причём половина из них — в Анкоридже, где +3,1, пишет Алексеев и напоминает, что в Хабаровске +2,5, а в Комсомольске — около 0 градусов. В общем, за то, что часть территорий Дальнего Востока может остаться безлюдной, Алексеев не переживает.
«Мой любимый миф — о том, что как только под ёлкой в тайге освобождается место, там тут же появляется китаец. На деле северные территории Китая теряют население гораздо быстрее российского ДВ. Город Хэйхэ, который находится на другом берегу Амура, напротив Благовещенска, потерял за последние 10 лет примерно 25% своего населения. А вся провинция Хэйлунцзян за 10 лет уменьшилась на 8 миллионов человек, или примерно на 21%. Китайцы переезжают в более обжитые и благоприятные районы страны. И с демографией у них свои проблемы. Кстати, Благовещенск за последние 10 лет даже немного прирос по численности населения», — подытожил глава ДНС.