Алексеев выступил против градостроительной стратегии «под каждым деревом по человеку»

В комментариях предпринимателю предложили посмотреть на страны с суровым климатом, которые сегодня успешно развиваются. На это Алексеев ответил тем, что там люди живут, в основном, в больших агломерациях со средней температурой «между Краснодаром и Белгородом». В пример он привёл Ванкувер, Торонто и Монреаль. В Норвегии, по словам Алексеева, люди живут в больших городах, типа Осло и Бергене, где теплее, чем за Уралом. А на всей Аляске живёт примерно столько же людей, сколько во Владивостоке. Причём половина из них — в Анкоридже, где +3,1, пишет Алексеев и напоминает, что в Хабаровске +2,5, а в Комсомольске — около 0 градусов. В общем, за то, что часть территорий Дальнего Востока может остаться безлюдной, Алексеев не переживает.