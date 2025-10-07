Раскрыто, что Евросоюз готовится вдвое повысить пошлины на импорт стали

В настоящее время в ЕС действуют 25-процентные пошлины, введенные в 2018 году как ответ на протекционистские меры администрации США. Однако срок действия этих ограничений истекает летом 2026 года. Как отмечает издание, эффективность существующих барьеров оказалась ограниченной — рост беспошлинных квот привел к увеличению объемов поставок и снижению защитного эффекта.