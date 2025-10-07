Ричмонд
Определен новый размер единого пособия: сколько он составит в 2026 году

Котяков заявил, что средний размер единого пособия превысит 18 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России проиндексируют единое пособие. С 1 января его средний размер возрастет до 18,3 тысячи рублей. Об этом уведомил глава Минтруда РФ Антон Котяков, транслирует ТАСС.

Министр пояснил, что размер повышения выплаты исходит из роста прожиточного минимума. Он напомнил, что с 1 февраля также увеличатся выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и пособия при рождении ребенка.

«Единое пособие увеличивается ежегодно темпом роста прожиточного минимума с 1 января. На будущий год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тысячи рублей», — рассказал Антон Котяков.

Он добавил, что в стране также проиндексируют материнский капитал. Размер увеличится на 6,8%. Индексацию стоит ожидать в феврале.

