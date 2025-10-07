Стоимость золота на торгах вновь обновила исторический максимум

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $4000 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.
Согласно информации на 03:28 мск, фьючерса с поставкой в декабре 2025 составляла $4000,1 (+0,35%). По данным на 03:54 мск, стоимость золота снизилась до $3987,4 (-0,02%).
Напомним, в ночь с 5 на 6 октября по московскому времени цена на золото увеличилась на торгах до $3950.
Ранее аналитик Александр Шнейдерман, слова которого приводит RT, пояснил, что обновлению ценовых максимумов на золото способствует ситуация в США, где приостановлена работа федерального правительства (шатдаун). По его словам, ещё в сентябре рост котировок стал практически вертикальным, что говорит об усилении спекулятивной активности на рынке.