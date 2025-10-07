Как начисляется плата за отопление в сентябре 2025 года в Красноярске?

Горожане интересуются, почему отопление в 2025 году включили только 23 сентября, а плата пришла за целый месяц. На этот вопрос ответил директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Константин Бородин. «Этот вопрос актуален для домов, где не установлены счётчики, либо установлены, но не работают более 6 месяцев. Поскольку в домах нет счетчика, который бы показал, сколько тепла дом потребил за несколько дней, неделю, месяц или год — дома без счетчиков платят по нормативу. Это усредненная расчетная величина, которая зависит от этажности дома, материала стен, года постройки. Нормативы утверждают органы исполнительной власти», — ответил Константин Бородин.