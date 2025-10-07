Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как начисляется плата за отопление в сентябре 2025 года в Красноярске?

Причина большой суммы в платежках в отсутствии счетчиков.

Источник: Аргументы и факты

Горожане интересуются, почему отопление в 2025 году включили только 23 сентября, а плата пришла за целый месяц. На этот вопрос ответил директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Константин Бородин. «Этот вопрос актуален для домов, где не установлены счётчики, либо установлены, но не работают более 6 месяцев. Поскольку в домах нет счетчика, который бы показал, сколько тепла дом потребил за несколько дней, неделю, месяц или год — дома без счетчиков платят по нормативу. Это усредненная расчетная величина, которая зависит от этажности дома, материала стен, года постройки. Нормативы утверждают органы исполнительной власти», — ответил Константин Бородин.

Эксперт напомнил, что размеры нормативов для домов указаны в квитанции. В Красноярске, Канске и Назарове плата по нормативу рассчитана и утверждена на девять месяцев. Она не привязана к срокам отопительного сезона и температуре за окном. Также Бородин отметил, что коммунальщики рассчитывают плату за отопление по единой формуле, прописанной в постановлении правительства РФ № 354.

Напомним, ранее министр объяснил, почему в Красноярском крае растут тарифы на свет и тепло.