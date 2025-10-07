Ричмонд
Прямые рейсы из Екатеринбурга на Фукуок возобновятся в ноябре

Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы на Фукуок.

Источник: Комсомольская правда

Кольцово снова свяжут с вьетнамским островом Фукуок прямым авиарейсом. Полёты возобновятся с 15 ноября 2025 года после пятилетнего перерыва.

Их будет выполнять авиакомпания AZUR air на комфортабельных лайнерах Boeing 767−300ER. Каждый самолёт рассчитан на 336 мест в экономклассе. Рейсы запланированы с периодичностью раз в 12 дней.

Перелёт в одну сторону займёт около девяти часов. Приблизительная стоимость билета туда и обратно — 120 тысяч рублей. Поскольку рейсы чартерные, купить билеты можно будет исключительно у туроператоров, а не напрямую у авиакомпании.

Напомним, что регулярные полёты по этому маршруту уже выполнялись до 2020 года, и теперь популярное направление возвращается в расписание.