Руслан Болотов: На большинстве улиц Иркутска выполнены основные работы

Подрядные организации продолжают ремонт улично-дорожной сети.
На Российской уложили нижний слой покрытия, заасфальтировали пешеходные зоны, подняли колодцы для последующего устройства верхнего слоя, а также восстановили зеленые насаждения. На Александра Невского и 2-й Железнодорожной нанесли разметку термопластиком.
На Чапаева готово асфальтобетонное покрытие на примыканиях, независимой лабораторией взяты пробы материала. На Чернышевского завершены все запланированные на этот год работы по обустройству тротуаров и проезжей части.
На Ширямова установили бордюры, демонтировали временные бетонные блоки и уложили нижний слой покрытия. Произвели монтаж бордюров и обновили пешеходные зоны на улице Розы Люксембург.
Выполнено асфальтирование примыкающих территорий, выравнивание профиля дороги после строительства сетей, монтаж бортового камня и обратная засыпка тротуаров на Томсона. На Ярославского установлен бортовой камень на парковочных местах, выставлены люки по высотным отметкам и проведено озеленение. На Сергеева полностью завершено устройство ограждений. Объект готов к сдаче, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Системное выполнение работ в рамках национального проекта позволяет комплексно подходить к обновлению городской инфраструктуры, — отметил мэр города Руслан Болотов. — На большинстве улиц выполнены основные работы, а оставшиеся мероприятия носят завершающий характер и будут сделаны в ближайшее время».
Сегодня готов и ряд других объектов. К ним относятся улицы Кряжева, Коммунистическая, Геологов, Норильская, Трилиссера, Ржанова, Маяковского, бульвар Рябикова, Дмитрия Донского, Карбышева, Подгорная, Станция Горка, Крымская, Черемховский переулок и путепровод на станции Батарейная.