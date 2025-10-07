Что будет с ценами на вторичку к концу года

Цены на вторичное жилье в России могут подняться в среднем на 2−4% до конца года. Об этом сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, наибольший рост ожидается в крупных городах-агломерациях и регионах с нехваткой качественного жилья, где прибавка может составить 4−6%.