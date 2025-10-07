АЗС в Екатеринбурге ограничили продажу бензина

По ее словам, с ограничением она столкнулась на заправке Tamic Energy около Птицефабрики.
«В связи с кризисной ситуацией на топливном рынке и возникшим дефицитом топливных ресурсов мы вынуждены ввести временные ограничения», — говорится в объявлении на АЗС.
Один водитель может заправиться максимально на 30 л. Перебои с поставкой горючего в России начались в сентябре.
Среди причин дефицита топлива эксперты называют рост цен на бирже и сокращение производственных мощностей.
Ранее подобные меры уже ввели в соседней Челябинской области, о чем писал ЕАН.