АЗС в Екатеринбурге ограничили продажу бензина

В Екатеринбурге некоторые АЗС ограничили продажу бензина. Об этом сообщила ЕАН читательница.

По ее словам, с ограничением она столкнулась на заправке Tamic Energy около Птицефабрики.

«В связи с кризисной ситуацией на топливном рынке и возникшим дефицитом топливных ресурсов мы вынуждены ввести временные ограничения», — говорится в объявлении на АЗС.

Один водитель может заправиться максимально на 30 л. Перебои с поставкой горючего в России начались в сентябре.

Среди причин дефицита топлива эксперты называют рост цен на бирже и сокращение производственных мощностей.

Ранее подобные меры уже ввели в соседней Челябинской области, о чем писал ЕАН.