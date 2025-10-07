В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий перерасчет пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, документ направлен в правительство РФ.
Его авторами стали лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.
«Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в тексте документа.
В законопроекте предлагается осуществить выплату средств, недополученных за указанный период.
Миронов, которого цитируют РИА Новости, напомнил, что с 2016 по 2024 год ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров не проводилась. При этом в 2025 году президент России Владимир Путин восстановил указанную процедуру. Это позволило увеличить размер выплат для 7,8 млн граждан. Миронов добавил, что теперь необходима доиндексация за предыдущие годы.
Напомним, с 1 октября 2025 года в России повысился размер пенсий для ряда категорий граждан. Изменения затронули военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств, для которых индексация составила 7,6%. Кроме того, людям, достигшим 80-летнего возраста в сентябре 2025 года, назначили к пенсии прибавку, состоящую из фиксированной выплаты в размере 8907,70 рубля и дополнительной суммы за уход в 1314 рублей.