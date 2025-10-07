В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Напомним, с 1 октября 2025 года в России повысился размер пенсий для ряда категорий граждан. Изменения затронули военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств, для которых индексация составила 7,6%. Кроме того, людям, достигшим 80-летнего возраста в сентябре 2025 года, назначили к пенсии прибавку, состоящую из фиксированной выплаты в размере 8907,70 рубля и дополнительной суммы за уход в 1314 рублей.