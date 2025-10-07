Ричмонд
Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Пресс-служба компании «КазМунайГаз» сообщила о том, что Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию в 2026 году.

Источник: Пресс-служба "КазМунайГаз"

Этот вопрос обсуждали председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и гендиректор Rosneft Deutschland GmbH Йоханес Бремер.

В ходе переговоров обсуждены вопросы транспортировки казахстанской нефти в Германию. Стороны выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества.

говорится в сообщении

По итогам переговоров был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года, из ресурсов Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тысяч до 130 тысяч тонн.

За 9 месяцев 2025 года объем поставки казахстанской нефти на НПЗ в городе Шведт составил порядка 1,5 миллиона тонн.