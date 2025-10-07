Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году

По итогам переговоров был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года, из ресурсов Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тысяч до 130 тысяч тонн.