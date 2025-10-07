«Горячую воду ждем с 3 октября»: жители дома на Большой улице рассказали об аварии, которую до сих пор не могут устранить

Жильцы четвертого подъезда дома по адресу Большая, 87а уже несколько дней вынуждены мириться с отсутствием горячей воды. Коммунальной услуги, по их словам, нет с 3 октября. Всему виной авария, которую до сих пор не могут устранить. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
«Горячую воду отключили в пятницу. Я позвонил в “управляйку”, мне сказали, что у них нет информации об отключении и сказали ждать специалиста. Когда он придет — неизвестно», — рассказал местный житель.
Жильцы четвертого подъезда дома по адресу Большая, 87а уже несколько дней вынуждены мириться с отсутствием горячей воды.
По его словам, на четвертом этаже лопнула труба и вода сочилась из стены. Накануне ремонтники попытались добраться до места аварии, но порыв до сих пор не устранен. Жильцы переживают, что подача отопления в их квартирах отложится на неопределенный срок.