«Горячую воду ждем с 3 октября»: жители дома на Большой улице рассказали об аварии, которую до сих пор не могут устранить

Жители дома на Большой улице жалуются на отсутствие горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы четвертого подъезда дома по адресу Большая, 87а уже несколько дней вынуждены мириться с отсутствием горячей воды. Коммунальной услуги, по их словам, нет с 3 октября. Всему виной авария, которую до сих пор не могут устранить. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

«Горячую воду отключили в пятницу. Я позвонил в “управляйку”, мне сказали, что у них нет информации об отключении и сказали ждать специалиста. Когда он придет — неизвестно», — рассказал местный житель.

По его словам, на четвертом этаже лопнула труба и вода сочилась из стены. Накануне ремонтники попытались добраться до места аварии, но порыв до сих пор не устранен. Жильцы переживают, что подача отопления в их квартирах отложится на неопределенный срок.