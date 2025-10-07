Казахстан наращивает реэкспорт товаров лёгкой промышленности

Отчёты за несколько лет показывают: резкий всплеск интереса казахстанских поставщиков, желающих отправлять на экспорт такую продукцию, произошёл в 2023—2024 годах. И это касается не только нижнего белья, но и других товаров лёгкой промышленности. Мы рассмотрели данные ещё по двум категориям, и там оказалась та же картина. Например, в прошлом году на предприятиях РК было произведено всего 681 тыс. единиц верхней одежды, на экспорт же отправили 5,3 млн изделий — в 2 раза больше, чем в 2023-м. Такая же ситуация сложилась и в категории свитеров, джемперов и аналогичных изделий: при собственном производстве в 212,2 тыс. единиц Казахстан экспортировал около 1,1 млн изделий — вдвое больше, чем в 2023 году.