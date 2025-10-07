Казахстан наращивает реэкспорт товаров лёгкой промышленности

В прошлом году Казахстан увеличил объёмы продаж нижнего белья за границу в 3,7 раза. В связи с тем, что казахстанские предприятия лёгкой промышленности не производят такого количества этих товаров, какое отправляется за границу, можно смело говорить не только об их экспорте, но и о реэкспорте. Вот как это выглядит в цифрах. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, объём производства нижнего белья в Казахстане в прошлом году составил 1,3 млн, а экспорт — 11,1 млн изделий. В январе-июле текущего года тенденция продолжилась, экспорт увеличился ещё на 25,9% к аналогичному периоду 2024-го.
Отчёты за несколько лет показывают: резкий всплеск интереса казахстанских поставщиков, желающих отправлять на экспорт такую продукцию, произошёл в 2023—2024 годах. И это касается не только нижнего белья, но и других товаров лёгкой промышленности. Мы рассмотрели данные ещё по двум категориям, и там оказалась та же картина. Например, в прошлом году на предприятиях РК было произведено всего 681 тыс. единиц верхней одежды, на экспорт же отправили 5,3 млн изделий — в 2 раза больше, чем в 2023-м. Такая же ситуация сложилась и в категории свитеров, джемперов и аналогичных изделий: при собственном производстве в 212,2 тыс. единиц Казахстан экспортировал около 1,1 млн изделий — вдвое больше, чем в 2023 году.
Если копнуть чуть глубже, можно определить, в какие страны стало привлекательно перепродавать одежду из Казахстана. Сравним данные Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по объёмам экспортируемых свитеров, джемперов и прочих подобных изделий за 2024 и 2022 годы. За это время экспорт и реэкспорт товаров в категории в натуральном выражении вырос в 5,4 раза: с 205,4 тыс. до 1,1 млн изделий. В деньгах прирост тоже был довольно существенным: за январь-декабрь прошлого года казахстанские компании, продающие эти товары за границу, получили 10,5 млн долл. США — в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Рост наблюдался по всем крупным странам-импортёрам. Главные покупатели — Россия и Турция — нарастили поставки этих товаров из Казахстана в 4,2 и 17,4 раза соответственно. Такие товары у казахстанских поставщиков также покупали Кыргызстан, Беларусь и даже Узбекистан.
Примечательно, что бизнес по перепродаже одежды в Россию развивается не на приграничных территориях. Наиболее активные по экспорту таких товаров северному соседу регионы — Алматы, Алматинская область и Астана.
Мы уже показали в цифрах, что такие динамичные показатели экспорта нельзя считать гордостью отечественной лёгкой промышленности. К сожалению, казахстанские фабрики по целому ряду причин не могут обеспечить даже внутренний рынок необходимым объёмом продукции, не говоря уже о наращивании экспортного потенциала. По данным Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry, за первые пять месяцев текущего года общий объём рынка лёгкой промышленности в РК приблизился к 1,5 млрд долл. США, или 758,8 млрд тг. Из них 94,3% пришлось на импортную продукцию, и только 5,7% — на собственное производство.
Отчёт БНС «Матрица потребительских товаров» показывает: практически во всех разделах товаров лёгкой промышленности в Казахстане к июню 2025 года хозяйничал импорт. Доля поставок из зарубежья превышал 95% в 6 из 7 категорий. Исключением стали разве что носки и прочие чулочные изделия: на долю собственного производства в ресурсах пришлось 11,4%.
В целом, по данным QazIndustry, выпуск продукции лёгкой промышленности в деньгах за первое полугодие достиг 99,9 млрд тг, рост в номинальном выражении — на 4,4%. Индекс физического объёма составил 104,1%. За этот период на казахстанских предприятиях стали производить больше одежды (на 2,9%), текстильных изделий (на 8,3%), но меньше товаров из кожи (на 15,9%).