В Воронеже начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов

Ранее общая стоимость реконструкции и создания нового стадиона оценивалась облправительством примерно в 17,5 миллиарда рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета, однако воронежские власти рассчитывают привлечь дополнительное финансирование из федерального центра и внебюджетные источники. Реновация ЦСП вписана в стратегию развития «Факела»: сейчас клуб временно принимает гостей на достроенной в 2024 году 10-тысячной арене на улице Маршака. Заявлено, что после переезда на новый стадион в центре Воронежа объект в Советском районе будет использоваться под потребности вертикали клуба — прежде всего для молодежной команды.