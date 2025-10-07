В Воронеже начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов

Основная часть денег по контракту — примерно 239 миллионов рублей — пойдет на непосредственный снос устаревшей арены, остальные средства из регионального бюджета предназначены для размещения билетной кассы. Победитель конкурса должен быть определен до конца октября этого года. Работы подрядчику нужно завершить к середине апреля 2026 года.
Их планируется провести поэтапно начиная с зимы текущего года, чтобы нивелировать возможные неудобства для местных жителей. Уже прошедший госэкспертизу проект предусматривает полный демонтаж старого стадиона и последующее строительство современного. Новый объект должен будет соответствовать стандартам Российского футбольного союза (в том числе и требованиям к проведению матчей Премьер-лиги) и сможет вместить порядка 25 тысяч зрителей.
Проведение полного обследования состояния старых конструкций позволило установить, что нынешнее здание находится в ограниченно работоспособном состоянии, а многие его элементы конструкции нуждаются в срочной замене. Например, проектировщик — столичный институт «Арена» — рекомендует произвести полную замену защитных слоев бетона и восстановление поврежденных участков армирования. Кроме того, существующие инженерные сети признаны изношенными и требующими замены. То есть фактически речь идет о возведении объекта с нуля, для чего и потребовался снос старого.
«В интересах горожан для сокращения сроков строительно-монтажных работ их первый этап начнется практически одновременно с демонтажом», — пояснил источник «РГ» в региональной власти. По его словам, на время сноса и до окончания возведения стадиона «билетная касса» фактически будет временно выполнять функции контрольно-пропускного пункта и хозяйственного помещения для нужд стройки. Затем она начнет работать по основному предназначению.
Только за проектирование стадиона власти заплатят 584 миллиона рублей. «Арена» уже передала воронежскому минстрою всю документацию по проектно-изыскательским работам.
Ранее общая стоимость реконструкции и создания нового стадиона оценивалась облправительством примерно в 17,5 миллиарда рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета, однако воронежские власти рассчитывают привлечь дополнительное финансирование из федерального центра и внебюджетные источники. Реновация ЦСП вписана в стратегию развития «Факела»: сейчас клуб временно принимает гостей на достроенной в 2024 году 10-тысячной арене на улице Маршака. Заявлено, что после переезда на новый стадион в центре Воронежа объект в Советском районе будет использоваться под потребности вертикали клуба — прежде всего для молодежной команды.