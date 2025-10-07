Систему маткапитала неожиданно предложили модернизировать в Правительстве РФ

Согласно данным Социального фонда, в 2024 году россияне направили 344,8 млрд рублей материнского капитала на улучшение жилищных условий, из которых 267,8 млрд пошло на погашение ипотечных кредитов и займов. Сейчас семьи, где рождается третий или последующий ребенок, имеют право на государственную выплату в размере 450 тыс. рублей для частичного покрытия задолженности по ипотеке. Срок действия этой меры продлен до конца 2030 года.