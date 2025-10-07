Ричмонд
Будущему красноярскому Суриков-центру достраивают подземный этаж

В Красноярске будущий Суриков-центр готов на 10%. Строители заканчивают возводить стены подземной части здания.

Источник: Соцсети

Фундамент постройки уже завершен, на объекте ведутся монолитные работы. Часть стен уже возведена, начались работы по укладке перекрытия.

«По проекту в подземной части будет размещаться гардероб, фойе, фондохранилище, архив, зал временных экспозиций и технические помещения», — напомнили в пресс-службе.

Напомним, возводить культурное пространство начали этим летом на площадке у дома по адресу Марковского, 73. Здание будет двухэтажным с подземным этажом. Полностью готов Суриков-центр должен быть к середине 2027 года.

Суриков-центр станет подарком к 180-летию великого живописца и частью истории 400-летия Красноярска. Возводится объект за счёт средств городского бюджета.