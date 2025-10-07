В Башкирии собираются ввести строгие правила для продажи вейпов

«В мировой практике есть примеры радикальной борьбы с курением электронных устройств. Например, в 32 государствах такая продукция запрещена полностью. Есть и другие механизмы. У нас тоже действуют определенные ограничения, но вейпы по-прежнему популярны среди подростков. Нужно менять подход», — отметил спикер парламента.