В Башкирии собираются ввести строгие правила для продажи вейпов

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, проблема большой популярности вейпов среди молодежи и колоссальный вред, который наносят электронные сигареты, уже вызывает большие опасения.
«В мировой практике есть примеры радикальной борьбы с курением электронных устройств. Например, в 32 государствах такая продукция запрещена полностью. Есть и другие механизмы. У нас тоже действуют определенные ограничения, но вейпы по-прежнему популярны среди подростков. Нужно менять подход», — отметил спикер парламента.
Для исправления ситуации депутаты предлагают усилить контроль над распространением электронной никотиносодержащей продукции как на общегосударственном, так и региональном уровнях.
На федеральном уровне рассматриваются идеи полного запрета продаж вейпов по всей стране либо предоставления регионам права самостоятельно регулировать торговлю такими изделиями. Обсуждается и внедрение системы лицензирования для производителей и продавцов вейпов по аналогии с оборотом алкоголя. Это должно уменьшить количество поддельной продукции и повысить конкуренцию среди легальных поставщиков. Депутаты намерены изучить данные инициативы и поддержать наиболее эффективные решения.