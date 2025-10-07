В Свердловской области опровергли сообщения о дефиците бензина

По данным ведомства, все крупнейшие поставщики топлива на территории области работают в штатном режиме, запасы на нефтебазах достаточны для обеспечения потребностей населения и бизнеса.
«В регионе нет дефицита топлива. Все крупные игроки заявляют о наличии необходимых запасов для продолжения бесперебойной работы», — подчеркнули в департаменте.
Чиновники уточнили, что заявления о нехватке бензина, распространившиеся ранее, исходили от одной из небольших частных компаний, не оказывающей заметного влияния на региональный рынок.
«Мы считаем, что подобные заявления продиктованы стремлением привлечь внимание к ситуации на топливном рынке страны в целом, а не отражают реальное положение дел в Свердловской области», — отметили в правительстве региона.
Напомним, на фоне колебаний цен и временных сбоев поставок в соседних областях — прежде всего в Курганской и Челябинской — в сети появлялись сообщения об ограничения торговли бензином и дизелем на Урале.
В Свердловской области, по словам властей, все розничные сети работают в обычном режиме, а контроль за поставками топлива осуществляется в ежедневном формате. Артем Рябов.