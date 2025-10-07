Ричмонд
В Свердловской области опровергли сообщения о дефиците бензина

Власти Свердловской области заявили, что ситуация с топливом в регионе остается стабильной, а слухи о дефиците бензина не соответствуют действительности. Об этом сообщили ЕАН в департаменте информационной политики губернатора.

По данным ведомства, все крупнейшие поставщики топлива на территории области работают в штатном режиме, запасы на нефтебазах достаточны для обеспечения потребностей населения и бизнеса.

«В регионе нет дефицита топлива. Все крупные игроки заявляют о наличии необходимых запасов для продолжения бесперебойной работы», — подчеркнули в департаменте.

Чиновники уточнили, что заявления о нехватке бензина, распространившиеся ранее, исходили от одной из небольших частных компаний, не оказывающей заметного влияния на региональный рынок.

«Мы считаем, что подобные заявления продиктованы стремлением привлечь внимание к ситуации на топливном рынке страны в целом, а не отражают реальное положение дел в Свердловской области», — отметили в правительстве региона.

Напомним, на фоне колебаний цен и временных сбоев поставок в соседних областях — прежде всего в Курганской и Челябинской — в сети появлялись сообщения об ограничения торговли бензином и дизелем на Урале.

В Свердловской области, по словам властей, все розничные сети работают в обычном режиме, а контроль за поставками топлива осуществляется в ежедневном формате. Артем Рябов.