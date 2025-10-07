Стали известны 13 мест в Омске под застройку жильем

Как стало известно «СуперОмску», на заседении комитета Омского горсовета по экономическому развитию в четверг, 9 октября 2025 года, будет рассмотрен вопрос «Об инвестиционном профиле города Омска». В том числе в профиле предусмотрен список площадок под комплексное развитие территорий, где может появиться новое жилье и прочая инфраструктура. В список входят две уже сформированные площадки и еще 11 перспективных.