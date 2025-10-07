Стали известны 13 мест в Омске под застройку жильем

Как стало известно «СуперОмску», на заседении комитета Омского горсовета по экономическому развитию в четверг, 9 октября 2025 года, будет рассмотрен вопрос «Об инвестиционном профиле города Омска». В том числе в профиле предусмотрен список площадок под комплексное развитие территорий, где может появиться новое жилье и прочая инфраструктура. В список входят две уже сформированные площадки и еще 11 перспективных.
В сформированные площадки под КРТ вошли:
1. Территория в границах улиц 16-я Северная — Красный Пахарь — 7-я Северная — Герцена в Центральном округе общей площадью 29,5 га;
2. Территория в границах улиц Авангардной — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев в Центральном округе общей площадью 10,1 га.
В список перспективных площадок под КРТ входят:
3. Несмежные территории жилой застройки в границах улиц Лермонтова — 27-я линия — Красных Зорь — 20-я линия в Центральном округе и в границах улиц 20 лет РККА — 22-я Линия — Масленникова — 20-я линия в Октябрьском округе общей площадью 22,9 га;
4. Несмежные территории жилой застройки в границах улиц Фрезерная — Целинная — Моторная — 5-я Путевая в Ленинском округе (общей площадью 14 га);
5. Несмежные территории жилой застройки в районе улиц 50 лет Профсоюзов — 20 Партсъезда — переулок Комбинатский в Советском округе общей площадью 3,2 га;
6. Территория жилой застройки в границах улиц 1-я Тепловозная — 1-я Электровозная в Ленинском округе площадью 27,3 га;
7. Несмежные территории жилой застройки в границах улиц 1-я Чередовая — Лагоды — Ушинского — Д. Бедного — переулка 3-й Лесозащитный — 3-я Чередовая в Ленинском округе общей площадью 24,6 га;
8. Территория жилой застройки в границах улиц Матросова — Мельничная — Можайского — 2-я Кировская — Перова — 6-я Самарская — Талалихина в Кировском округе площадью 13,7 га;
9. Несмежные территории жилой застройки в районе улицы 10 лет Октября в Центральном округе общей площадью 8,8 га;
10. Территория жилой застройки в районе улицы Семиреченская в Кировском округе площадью 20,9 га;
11. Несмежные незастроенные территории в районе улицы Волгоградская Кировского округа общей площадью 14,2 га;
12. Территория жилой застройки в районе улицы Новостройка Кировского округа площадью 5,7 га;
13. Несмежные незастроенные территории в районе улицы 5-я Кордная Октябрьского округа общей площадью 0,5 га.
Сроки реализации не обозначены.
Как уже сообщал «СуперОмск», в «Инвестиционный профиль города Омска» также включены планы на строительство моста через Иртыш в створе улиц Багнюка (КАО) и Доковской (САО), для которого рассматривается вариант концессии.